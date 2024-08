Jürgen Klopp le dice adiós a ser entrenador de futbol

El entrenador alemán se retira como director técnico, al menos por un corto o mediano plazo. Esto lo declaró en el Congreso Internacional de Entrenadores en Berlín, Alemania.

"A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo. Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el futbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos”, dijo Klopp.

La temporada pasada, Jürgen dejó al Liverpool después de 9 años en el club por "cansancio", pues aseguró que se quedó sin energías para continuar en el banquillo.

Su carrera como técnico fue fructífera y dejó un legado muy importante en cada equipo por los que pasó; se ganó el cariño de la afición y de la gran parte de los jugadores que entrenó.

“En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país. Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del futbol si dijera: 'Haré una excepción contigo ahora'”, mencionó el alemán sobre posibles empleos que pueda tomar.

No todo está decidido para Jürgen, aún no se siente listo para otras actividades. “No estoy listo para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto", concluyó Klopp.

