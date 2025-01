Juventus se pone en contacto con Xavi; según medios franceses

Actualmente el equipo de Turín no está viviendo sus mejores momentos, ni en Serie A ni en Champions. El equipo más ganador de ligas en el país de la bota, ha tenido una temporada para el olvido.

La Juventus solo ha perdido un partido en la Serie A; sin embargo, ha empatado 13 y ganado ocho. El conjunto dirigido por Thiago Motta tampoco ha tenido un mejor andar en la Copa de Campeones; el equipo italiano es decimoséptimo, con solo tres partidos ganados.

Según el diario galo, ‘L’Équipe’, el conjunto Bianconeri, ha entablado pláticas con el exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández. Xavi dirigió al equipo blaugrana de 2022 a 2024, donde solo logró ganar LaLiga y torneos locales.

¿Xavi podría llegar al Piamonte?

Aunque, según diversas fuentes, la Juventus de Turín si tiene un interés, aún no busca sustituir a Motta. El conjunto italiano no solo no cierra las puertas para la llegada de más jugadores, sino también un cambio radical en la dirección técnica; aunque aún no es el momento.

Xavi, después de dirigir al Barcelona, informó a los medios que quería tomar un año sabático; dicho año termina en verano de este año. El español podría dirigir al equipo que mejor se adapte a él y a su juego en Europa.

