LaLiga: Endrick hace historia en su primer partido con Real Madrid

Diez minutos requirió Endrick para estrenarse como delantero de Real Madrid y escribir su nombre en la historia del club blanco. Con 18 años y 35 días de edad, el brasileño más joven en marcar con la escuadra blanca.

El ex de Corinthians no le pesó portar un dorsal histórico como el '9', ni que tomó el lugar de Kylian Mbappé, el fichaje estrella del equipo madrileño. Aunque marcó en el partido de la Supercopa de Europa ante Atalanta, el francés no ha podido estrenarse en LaLiga.

Mientras que a Endrick le bastaron diez minutos para hacerlo. El brasileño ingresó al minuto 86 al campo del Estadio Santiago Bernabéu y en la compensación, al 96', puso el 3-0 definitivo con el cual los Merengues vencieron 3-0 a Valladolid, una importante victoria luego del empate de la semana pasada.

El joven jugador se quitó la llegada de la zaga con un pequeño amague y luego definió raso y pegado al primer posterl arquero para decretar la goleada, luego de los tantos de Federico Valverde al 50' y Brahim Díaz al 88'.

De esta forma, los dirigidos por Carlo Ancelotti lograron su primera victoria en casa y llegaron a cuatro puntos para colocarse terceros detrás de Celta de Vigo y Barcelona, ambos con dos triunfos. El próximo rival de los Merengues será Las Palmas, que les recibirá el jueves 29 de agosto en el Estadio de Gran Canaria.

Carlo Ancelotti elogió a Endrick en su primer juego con Real Madrid

Al final del compromiso, el estratega italiano no dudó en ocultar su satisfacción por lo que mostró el joven brasileño de 18 años. "Tiene buena pinta; tiene un potencial muy grande. En la situación del gol ha mostrado toda su calidad. Es un delantero centro de área porque en espacio reducido es muy peligroso".

