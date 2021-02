Lionel Messi: France Football aseguró que el PSG podría contratar al argentino

Lionel Messi termina contrato con el Barcelona el próximo verano, por lo que desde inicios de año el argentino es libre para entablar charlas con cualquier equipo que desee contratarlo.

Uno de los equipos señalados que podría hacerse de los servicios del argentino es el París Saint-Germain y la revista France Football colocó en su portada a Messi con la playera del conjunto parisino, con la leyenda: "La carta secreta del PSG".

Para la publicación, "la presencia de varios de sus amigos en la capital francesa y la llegada de Mauricio Pochettino, también surgido en Newell's Old Boys, representan otra ventaja real para el vigente campeón de Francia".

Y es que France Football retomó las declaraciones de Ángel Di María y Neymar en el sentido de que les gustaría jugar junto a Messi, el Fideo lo hace con la selección de Argentina, mientras que el brasileño ya compartió vestuario con Lio en el Barcelona.

"Siempre he querido jugar con Messi en un club, no lo aprovecho lo suficiente en la selección. No sé qué puede pasar, pero me gustaría y sería muy feliz. Mi esposa me dijo: 'Si Leo logra venir, nos quedamos y tú le haces asado'. Sería genial, no podría pedir más cuando se trata de futbol"; comentó el Fideo.

"Quiero volver a jugar con él (Messi), eso es seguro. Por supuesto, tenemos que hacerlo elaño que viene", comentó por su parte Neymar en una entrevista en 2020.

