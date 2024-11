Lionel Messi sobre su estilo de juego actual: 'Me he reinventado por mi edad'

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha demostrado tener la capacidad de desempeñar distintas funciones en el terreno de juego y la edad ha sido factor clave para cambiar su estilo futbolístico en la actualidad.

El astro argentino declaró que se ha reinventado ahora que milita en la Major League Soccer, donde defiende la camiseta del Inter de Miami, en el cual se siente cómodo según sus palabras.

"He cambiado mi estilo de juego por el momento, la situación y mi edad. Me estoy adaptando un poco a todo. Empecé a reinventarme y a adaptarme a la liga, que para mí era nueva. Me sentí muy cómodo desde el principio", dijo en entrevista con Fabrizio Romano para el medio 433.

Lionel Messi llegó al club y rápidamente consiguió la Leagues Cup, lo que ha impulsado al equipo a ir en búsqueda de más glorias, como el campeonato de MLS.

"Creo que somos uno de los favoritos, pero hay equipos que serán rivales difíciles, no nos regalarán nada, pero los demás equipos nos respetan como nosotros a ellos", aseguró Lionel Messi.

¿Messi estará en el Mundial de 2026?

Messi dejó en claro que no hay nada seguro sobre su participación en la Copa del Mundo en 2026, ya que prefiere no pensar en el futuro y vivir el presente.

"Espero terminar bien este año y empezar el año teniendo buena pretemporada que no tuve el año pasado por todos los viajes. A partir de ahí veré cómo me encuentro. Estamos cerca, pero al mismo tiempo falta mucho y en el futbol puede pasar cualquier cosa. No pienso, simplemente vivir el día a día sin pensar más allá", agregó el argentino.

