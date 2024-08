Luis Enrique cansado de responder preguntas de Kylian Mbappé

Cansado de responder preguntas de Kylian Mbappé. El futbolista francés ya jugó sus primeros minutos con el Real Madrid durante la Supercopa de Europa, incluso marcó un gol, sin embargo, en París siguen preguntando por él.

Luis Enrique y el París St. Germain se preparan para jugar su primer partido de Ligue 1 ante Le Havre y aunque el delantero francés ya no forma parte de la plantilla, algunos periodistas siguen preguntando por él, situación que molesta al estratega.

Durante la pasada conferencia de prensa Luis Enrique fue cuestionado sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid, a lo que el español de inmediato negó con su cabeza y aseguró estar cansado de las preguntas sobre el delantero.

“Qué pesados son los españoles con sus preguntas. La verdad es que no pensaba que hubiera más preguntas sobre Kylian, pero a mí el jugador siempre me ha encantado, me parece una persona y jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y le deseo lo mejor... y en las competiciones que esté el Madrid, que pierda contra nosotros”, expresó el DT.

Atención a la reacción de Luis Enrique cuando le preguntaron por... ¡¡MBAPPÉ!! pic.twitter.com/Fv9JhXPyrk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2024

Ahora Mbappé apunta a debutar este domingo en LaLiga cuando el Real Madrid se enfrente al Mallorca en la Jornada 1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ahmed Abou El Fotouh, futbolista egipcio, es encarcelado tras atropellar un policía