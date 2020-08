Marchesín le hace el 'feo' a Boca Juniors y es criticado por la afición Xeneize

¡Le cierra las puertas a Boca Juniors y es duramente criticado! Luego de consagrarse campeón de la Liga y Copa de Portugal de la temporada 2019-2020, Agustín Marchesín, guardameta del Porto, reveló que el 'ir a Boca' es cuestión de pasado, por lo que su nulo interés por los Xeneizes mostró el descontento de la afición de los Bosteros.

En entrevista con con el portal informativo, 90min, el portero argentino admitió que tomaría más en consideración una invitación de Lautaro Acosta, goleador de Lanús, que del mismo Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors, motivo por el cual los seguidores Xeneizes lo señalaron de un 'muerto'.

"Si me llama Román... Viste que siempre dicen '¿Y si te llama Román?' Pero no. Aunque creo que si me llama el 'Laucha' Acosta ahí podríamos cambiar. Boca ya es una cuestión del pasado.

"Por ahora no volvería a Argentina. Pero si me gustaría volver a Lanús porque es el equipo que más quiero. Sé que es imposible ahora, pero es el equipo que más amo y le debo todo como jugador y persona", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIVERPOOL: KOSTAS TSIMIKAS, PRIMER FICHAJE DE LOS REDS