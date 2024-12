Matías Vuoso recuerda su etapa con Manchester City: "Yo decía, tengo que jugar"

Antes de llegar a la Liga MX, Matías Vuoso tuvo un breve y amargo paso por el futbol inglés, donde estuvo un año con Manchester City. Aunque en ese entonces los Citizens no tenían la relevancia con la que actualmente cuentan, para el jugador fue un paso relevante en su carrera.

Sin embargo, pasó sin pena ni gloria ya que no disputó un solo minuto en Premier League. Algo que para el exfutbolista resultó frustrante pues él pensó que, por la cantidad que pagó el club inglés a Independiente, era casi un hecho que jugaría.

"En mi idea, yo decía: Pagaron seis millones de dólares, llego acá y tengo que jugar. Tenía 20 años, no estaba maduro ni nada", relató en el podcast Re.Portero de Yosgart Gutiérrez y recordó que una vez en el equipo se dio cuenta de la difícil competencia.

Nicolás Anelka, Robbie Fowler y Paulo Wanchope fueron solo algunos de los futbolistas que estaban por delante de Vuoso en aquel plantel dirigido por Kevin Keegan. "Entrené, lo hacía bien dentro de todo".

"Había mejores momentos que otros, solo en un país que no es el tuyo bien lejos y con el idioma diferente, cuesta. Me la llevé bien. Me hubiese gustado jugar, probarme" y añadió que ante la falta de minutos, se pierde piso.

"En el momento seleccionaba todo y ponían al volante. No sé qué fue, nunca se lo pregunté al técnico. Sí me dolió esa parte. Ahí es cuando te volves loco,enojado e inmadiuro, haces cosas que no tenías que hacer", finalizó.

