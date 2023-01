Messi: Despide el año con emotivo mensaje en compañía de su familia

Lionel Messi despide el año de la mejor forma, como Campeón del Mundo y en compañía de su familia. El 2022 dejó muchas cosas buenas al astro argentino, tocó la gloria con la seleccion Argentina en el Mundial Qatar 2022. A través de redes sociales compartió fotos con sus familia acompañado de un emotivo mensaje.

'Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño', argumentó Lio.

Continuó escribiendo el 10 de Argentina, 'termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí', publicó Messi.

'Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023', finalizó el jugador argentino.

