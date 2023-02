Messi entrenó con sus compañeros y es convocado para la ida ante el Bayern

Buenas noticias en París, a días de que el cuadro parisino se enfrente al Bayern Múnich por los Octavos de Final en la UEFA Champions League, el astro argentino, Lionel Messi, ha vuelto a los entrenamientos del PSG.

Messi estuvo apartado del equipo tras lesionarse en el encuentro de la Copa de Francia ante el Olympique de Marsella, después de unos días de descanso y tratamiento el campeón del mundo con la Selección Albiceleste ya entrena con normalidad.

La vuelta de Messi coincide con el regreso de Kylian Mbappé y de Marco Verratti quienes, al igual que el argentino, venían arrastrando problemas musculares, estos tres hombres están en la convocatoria de cara al primer encuentro ante el cuadro bávaro.

A pesar de estar convocados aún no se sabe si vayan a ser o no parte del encuentro en el Parque de los Príncipes, recordemos que el PSG enfrentará el próximo fin de semana al Lille y que viene de perder ante el Mónaco, que ahora es su mas cercano perseguidor en la Ligue One.

