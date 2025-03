Mourinho: “Todo mundo conoce mis defectos, pero el racismo no es uno de ellos”

José Mourinho, entrenador del Fenerbahçe, habló tras ser sancionado por haber hecho declaraciones supuestamente racistas, pues señaló a los jugadores del Galatasaray de haber "celebrado como monos" la victoria en el clásico de Turquía.

Desde el momento de las acusaciones, el técnico portugués negó que sus comentarios hayan sido con una connotación racista, y ahora, nuevamente a salido a defenderse.

AP

“Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis defectos, pero este no es uno de ellos. Todo lo contrario. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala decisión”, dijo a Sky Sports.

“No fueron inteligentes en la forma en que me atacaron, porque no conocían mi pasado. No conocían mis conexiones con África, con la gente africana, con los jugadores africanos y con las organizaciones benéficas africanas. Así que, en lugar de ir en mi contra, se les volvió como un boomerang”, agregó.

Cabe recordar que Galatasaray 'amenazó' a Mourinho y Fenerbahçe con llevar el caso ante UEFA y FIFA, sin embargo, el club del DT luso respondió con una denuncia por los ataques en su contra.

