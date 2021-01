Nacional de Uruguay: Andrés D’Alessandro tendrá que esperar 20 días para reportar

El argentino Andrés D'Alesandro fue fichado por el Nacional de Uruguay para la campaña de 2021; sin embargo, el futbolista no ha podido reportar con su nuevo equipo debido al cierre de fronteras en Uruguay que se implementó hasta finales de enero.

"D’Alessandro no estaba jugando el campeonato anterior, no sé cuándo va a poder jugar por lo que va a tener que esperar veinte días más hasta cuando se abran las fronteras, si un jugador no puede jugar no tiene sentido que pueda ingresar", reveló Sebastián Bauzá, secretario nacional del deporte en Uruguay.

Y es que este miércoles el gobierno uruguayo anunció el cierre de fronteras hasta el 31 de enero, que se amplió, originalmente hasta el 10 de enero, debido al aumento de casos de Covid-19 en el país sudamericano.

El torneo uruguayo 2020 aún no finalizado y la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) decidió no abrir un periodo especial de transferencias por lo atípico del 2020, por ellos los equipos deberán esperar hasta el final del certamen para incorporar nuevos futbolistas.

Los Albos buscaban que D'Alessandro se uniera a los entrenamientos del equipo para tenerlo en bueno forma física y que se adaptara a su nuevo equipo y compañeros y tenerlo listo para el siguiente certamen, pero ante esta imposibilidad tendrán que esperar.

