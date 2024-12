Narrador colombiano crítica a Millonarios y pone a Nacional como ejemplo a seguir

Atlético Nacional va a jugar, este jueves, la Ida de la Final de la Copa Colombia frente al América de Cali y, la siguiente semana, jugará ante Tolima la posibilidad de obtener el campeonato de la primera división del futbol cafetalero, algo que no ha podido lograr su más grande rival: Millonarios.

Después de la eliminación del equipo de Millonarios, Eduardo Luis, narrador del futbol cafetalero, criticó a los aficionados y a los dirigentes del equipo de Bogotá, asegurando que en el 'Azul y Blanco' celebran cosas que en el cuadro Verdolaga no celebrarían nunca y por eso se ve la diferencia en los resultados.

¡@EduardoLuisFut habló del proceso de Millonarios y todo lo que generó la eliminación del conjunto ‘Embajador’!#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/eSaz8N5fTb — Win Sports (@WinSportsTV) December 9, 2024

“En Millonarios se aplauden cosas que en Nacional no. En Millonarios hay cosas que son éxito que en Nacional no. En Millonarios toleran y tienen paciencia con cosas que en Nacional no. Y con todo respeto, por eso Nacional es el más grande del País.

“En Millonarios pasan y pasan las eliminaciones, pasan y pasan los dolores y todos los hinchas azules le encuentran la parte buena. En Nacional, el año pasado, en crisis, jugó 3 finales. ¡En crisis! Mientras que en Nacional ser campeón es todo, es lo más importante, y traen a un tipo como Efraín Juárez, que dice: ‘Yo sé al equipo que vengo a dirigir, nadie cree en mí, nadie me conoce, estoy preparado, pero sé que si no salgo campeón esto es un fracaso’, pero en Millonarios no es así”, dijo Eduardo Luis.

