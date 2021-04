Neymar: Real Madrid ofreció 300 millones de euros por el brasileño en 2019

Después de brillar por cuatro temporadas con el Barcelona, en 2017, Neymar dejó al conjunto culé para jugar con el París Saint-Germain, su actual escuadra.

Sin embargo, en 2019 estuvo cerca de dejar al conjunto francés para llegar al Real Madrid, así lo reveló Wagner Ribeiro, exagente del brasileño.

"En ese momento, estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser Al Khelaifi (presidente del PSG) se negó. '¡Ni por mil millones, no se va a ir!', me dijo", aseguró Ribeiro al diario francés L'Equipe.

De hecho, el exagente de Ney dio a conocer que el interés del Real Madrid por el atacante amazónico venía de mucho tiempo atrás, pero Barcelona ganó la carrera gracias a Lionel Messi.

"Florentino Pérez pensaba que lo tenía. Aceptó una oferta que yo le presenté. Estaba dispuesto a pagar 40 millones al Santos y a cumplir con todo lo que pedíamos. Su padre le pidió tiempo porque Neymar prefería el Barça. El Madrid insistió, mandaron a tres directivos, abogados. Estuvieron 20 días y me decían: '¡Venga, mañana firmamos!' Pero Neymar no quería ir al Madrid, quería jugar en el Barça.

"Le llamó Messi, Piqué... Yo quería que se fuera al Madrid. Era cercano a Florentino y al Madrid. Sandro Rossell, en cambio, no quería que participara de las negociaciones con el Barcelona. Me dejó de lado y no me pagó ni un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Trabajaron con André Cury, que se acercó al padre de Neymar. Me la jugaron. No saqué nada con ese traspaso", sentenció.

