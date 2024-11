¡No quiso el dinero! Raúl Jiménez revela que rechazó ofertas millonarias de China

Raúl Jiménez vive uno de sus mejores momentos futbolísticos desde que llegó a Europa, por lo que algunos equipos importantes comienzan a preguntar por él. La paciencia del futbolista mexicano parece estar dando frutos, pues ha revelado que en estos momentos podría tener una realidad muy distinta.

Raúl Jiménez pudo no haber llegado a la Primer League donde ha visto los mejores momentos de su carrera. En entrevista para TUDN reveló que entre 2015 y 2018 pudo haber dejado el futbol europeo acetando ofertas millonarias de China.

Este año, tras haber tenido una temporada muy lenta con el Fulham, mas ofertas del futbol asiático comenzaron a llegar, sin embargo, de acuerdo con Jiménez decidió rechazarlas pues 'no es su objetivo’ y ahora vive uno de sus mejores momentos.

“Desde que estaba en Benfica... tenía 25, 26 años y me llegó una oferta de China. Iba a ganar muchísimo dinero y desde ese momento no hubo nada. Este último verano hubo una cantidad de ofertas importantes en las que iba a ganar tal vez cuatro, cinco veces más de lo que estoy ganando aquí. No es mi objetivo por el momento, tal vez en dos, tres años puede ser, pero por ahora estoy en el más alto nivel y quiero prolongarlo lo más que se pueda”, reveló Jiménez.

Esta nueva temporada el delantero suma ya cuatro anotaciones en nueve partidos, por lo que en caso de mantener este buen nivel podría terminar el año con 17 anotaciones igualando su mejor temporada (2019-20 con el Wolverhampton).

