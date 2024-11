Pablo Jaquez, de la cantera de Pumas a soñar con jugar en Champions League: “Es una motivación”

Sueña con jugar Champions League. Hace dos semanas, Pablo Jáquez, canterano de Pumas, llegó al UE Santa Coloma, equipo de la Primera División de Andorra. Ante este nuevo reto, el defensa mexicano señaló que una de sus principales motivaciones para este nuevo reto es tener la posibilidad de disputar el torneo más importante de clubes de la UEFA.

En entrevista para RÉCORD, Jáquez reconoció que no tenía conocimiento sobre el futbol en Andorra. Sin embargo, cuando le llegó la oferta para jugar en Santa Coloma, no dudó en tomarla, pues le motivó el hecho de que el equipo aspira a jugar Champions League. De igual forma, reconoció que arribó a un equipo importante, pues viene de ganar liga y copa en la campaña anterior.

“Honestamente, no tenía idea de la 1ra División de Andorra. Siendo del continente americano te dicen Champions League y te brinca inmediatamente, así fue como pasó. Empecé a investigar un poco y vi que tienes esta posibilidad de entrar a fases previas de Champions League si quedas campeón de la liga o campeón de copa para previas de Conference League. Fue algo que me llamó mucho la atención y me atrajo. Se vuelve una motivación extra”, expresó el mexicano.

Previo a su partida al futbol de Europa, Pablo Jáquez jugó en Dorados y Mineros en Liga de Expansión. Mientras se encontraba en Zacatecas, el director deportivo del equipo, Luis Gil, fue el que le comentó sobre el interés del UE Santa Coloma por un jugador con sus características. Ante esto, el central mexicano se dijo “encantado” ante dicho ofrecimiento y aceptó ese nuevo reto.

“Fue gracias al director deportivo de mi último equipo, de Mineros de Zacatecas, Luis Gil. Él me contactó con la gente de acá, hizo relación con gente del club y él me dijo ‘oye, están buscando un perfil exactamente como el tuyo, ¿te gustaría que viéramos la opción?’ y yo encantado de poder involucrarme en un club de Europa”, agregó.

ANDORRA, DESTINO CONOCIDO PARA LOS MEXICANOS

Pablo Jáquez no es el único mexicano en el UE Santa Coloma, ya que también está Fernando Plascencia, mediocampista que jugó en inferiores de Chivas y Necaxa. Sin embargo, en otros equipos de la primera división de Andorra hay más nacidos en México.

En el FC Ràngers, equipo que preside Marco Fabián, tiene una gran mayoría de mexicanos en el plantel con 11. Ante esto, el central señaló que es un proyecto interesante y un destino que puede ser más atractivo para los compatriotas en un futuro.

“No he podido hablar con él (Marco Fabián). Conozco bien al entrenador que ahorita está, porque yo coincidí con él en Pumas y con un par de jugadores de ahí del equipo, el cual está plagado de mexicanos. Es una oportunidad increíble, un superproyecto que pinta bastante bien”, declaró el central.

