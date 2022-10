Pep Guardiola sobre Kevin De Bruyne: "Hemos hecho de todo excepto dormir juntos"

Manchester City es el actual líder de la Premier League gracias al triunfo obtenido ante el Leicester de la mano del mediocampista belga, Kevin de Bruyne, a quien Guardiola no dudo en elogiar al final del partido.

“Necesita movimientos. En su lugar tienes que agarrar el balón en movimiento, no parar, no permanecer solo en una posición. Hoy lo tenemos de vuelta. Hoy estuvo ahí cuando lo necesitábamos. No significa que otras veces no lo pueda hacer, porque hemos estado siete temporadas juntos.

Hemos hecho de todo excepto dormir juntos. Es por ello que lo conozco muy bien. Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que ha hecho en el club. Siempre quiero más de él”, comentó Pep.

Además, el estratega español habló sobre la situación de Haaland, quien se lesionó en el partido de Champions ante el Borussia Dortmund.

“Estoy seguro que en el juego contra Sevilla de la UEFA Champions League, no estará. Porque ya estamos calificados para la siguiente fase. Contra Fulham ya veremos. Tenemos seis días, creo. Seis o siete días para saberlo. Ya veremos”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: CON GOLES DE MESSI, NEYMAR Y MBAPPÉ, LOS PARISINOS VENCIERON A TROYES