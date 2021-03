Pjanic: 'Pido a Koeman dos o tres partidos para demostrar mi futbol en el Barcelona'

Miralem Pjanic llegó al Barcelona en esta temporada, pero el mediocampista bosnio no ha podido volverse parte importante del cuadro culé, motivo por el cual solo pide una oportunidad para demostrar su calidad.

"(Pido a Koeman) Continuidad, dos o tres partidos para poder mostrar mi futbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad", mencionó Pjanic en entrevista para Mundo Deportivo.

"No fiché con el Barcelona para ir me al año siguiente, firmé para hacer historia en un club que estaba en mi camino desde hacía muchos años", agregó el exjugador de la Juventus.

El bosnio también afirmó que al no poder ganar la Champions League tras haber sido eliminado por el París Saint-Germain, espera poder conquistar el título de liga con el Barcelona.

"He venido al Barcelona para ganar la Champions League, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudar a ganar el doblete, esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo" dijo Pjanic.