PSG: Neymar salió a defender a Lionel Messi de las críticas

El París Saint-Germain obtuvo la Supercopa de Francia al vencer a Nantes con goleada incluida con gran actuación de Neymar y Lionel Messi.

Y ante las críticas hacia el argentino, Ney salió a defenderlo asegurando que siempre se ha brindado con el PSG.

"¿Un nuevo Messi con el PSG? No lo creo. Creo que la gente habla demasiado. No saben lo que pasa cada día ni lo que pasa internamente. Leo es Leo, siempre es Leo, no cambia, sigue marcando la diferencia. Se adapta", aseguró el brasileño.

Neymar además se dijo satisfecho con su actuación, después de marcar doblete ante el Nantes para el primer título del PSG en la temporada.

"Sí, estoy satisfecho con mi partido, hemos hecho un muy buen partido con el equipo. Es muy importante empezar ganando, es un partido que termina en un trofeo. Pase lo que pase, teníamos que ganar", dijo Ney.

