PSV le rinde homenaje a 'Chucky' Lozano tras su último partido con los granjeros

Este domingo, en el Philips Stadion de Eindhoven, Hirving “Chucky” Lozano cerró un importante capítulo de su carrera tras disputar su último partido con el PSV.

El mexicano se despidió de la afición con un triunfo por 3-0 ante el Feyenoord, equipo donde milita su compatriota Santiago Giménez.

X: @PSV|

Lozano, quien fue clave en múltiples éxitos del PSV desde su llegada al club en 2017, ahora emprenderá una nueva etapa en su carrera. El próximo año vestirá la camiseta del San Diego FC, una franquicia debutante en la MLS.

Al finalizar el encuentro, el Philips Stadion se rindió ante el Chucky. La afición le brindó una ovación prolongada, mientras sus compañeros le formaron un pasillo de honor para despedirlo.

Lozano, visiblemente emocionado, estuvo acompañado por su familia en el terreno de juego, donde recibió un reconocimiento especial de la directiva del PSV por su impacto y contribuciones al equipo.

From Eindhoven to San Diego



Wish you all the best, Chucky

— PSV (@PSV) December 22, 2024