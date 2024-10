¿Qué juegos se disputarán en esta Fecha FIFA?

La Fecha FIFA está de regreso y con ello las Selecciones vuelven a las acciones en sus respectivos torneos y otras más a disputar partidos amistosos entre ellas la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Los dirigidos por el Vasco Aguirre tendrán dos compromisos amistosos. El primero de ellos el sábado 12 de octubre ante Valencia en el Cuauhtémoc y el martes 15 contra Estados Unidos en Guadalajara.

En plano internacional vuelve la actividad de las Eliminatorias Sudamericanas, donde destacan partidos de alto calibre entre ellos: Uruguay recibiendo a Ecuador como el más atractivo de la Fecha 10.

Mientras que en la UEFA Nations League, destacan los juegos: Inglaterra vs Grecia (10 de octubre), Polonia vs Portugal (12 de octubre), España vs Dinamarca (12 de octubre), Bélgica vs Alemania (14 de octubre) y Alemania vs Países Bajos (14 de octubre).

Finalmente para el 15 de octubre destacan los duelos: Polonia vs Croacia, España vs Serbia, Suiza vs Dinamarca y Escocia vs Portugal.

Y en la Concacaf Nations League destaca: Surinam vs Costa Rica (11 de octubre), El Salvador vs San Vicente y las Granadinas (13 de octubre), Jamaica vs Honduras (14 de octubre) y Costa Rica vs Guatemala (15 de octubre).

