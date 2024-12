Raúl Jiménez tras empate ante Arsenal: "Demostramos que competimos a cualquiera"

El delantero mexicano, Raúl Jiménez anotó en el empate de Fulham ante Arsenal este domingo en la cancha de Craven Cottage. Con ello alcanza cinco anotaciones en 15 encuentros.

Tras el resultado, el Fulham se colocó en décima posición de la Premier League con 23 unidades y para Jiménez, el equipo ha demostrado que le plantan cara a cualquier rival que se ponga enfrente.

"Hemos tenido una racha de buenos partidos, tal vez no sacando los tres puntos en todos y cada uno de ellos, pero demostrando que podemos competirle a cualquiera. Lo hemos hecho contra el (Manchester) City, que ahí estuvimos compitiendo cada minuto del partido, lo hicimos contra el Tottenham, lo hicimos ahora con el Arsenal, Brighton, que está ahí arriba de nosotros en la tabla", dijo Jiménez para TNT Sports.

Jiménez, emocionado por la anotación

El mexicano valoró de forma especial el tanto marcado al Arsenal de Mikel Arteta, ya que se trata de un fuerte rival y además porque vuelve a marcar en Premier League desde el 19 de octubre ante Aston Villa.

"Es algo muy padre. Me ha tocado hacerlo varias veces en la Premier League. Es algo que yo siempre voy a querer marcar ante cualquier equipo, y afortunadamente hoy se me dio de nuevo después de un par de partidos que no había anotado. Muy contento de ayudar al equipo a seguir sumando y a seguir creciendo", agregó el delantero.

Duro enfrentamiento en Anfield

El siguiente desafío para el Fulham es frente al líder de la temporada, el Liverpool, quienes no quieren quitar el pie del acelerador y menos en su territorio, donde se hacen aún más fuertes. Bajo el mando de Arne Slot, los Reds solo han caído en una ocasión en la presente campaña.

"Siempre va a ser algo muy, muy bonito jugar en uno de los estadios más emblemáticos de aquí de Inglaterra contra un equipo como lo es el Liverpool y nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido. Va a ser un partido tal vez complicado, difícil como el de hoy, sufriendo también un poco", sentenció Raúl Jiménez.

