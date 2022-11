Real Madrid: Carlo Ancelotti podría ser sancionado por 12 partidos por críticas al arbitraje

Durante las últimas semanas el Real Madrid ha venido a la baja, sobre todo tras empatar en el último partido de LaLiga ante el Girona, en donde la polémica arbitral se hizo presente en el Santiago Bernabéu.

El silbante decidió señalar la pena máxima tras una mano de Marco Asensio, pero en el video se ve que tiene el brazo pegado al cuerpo. Sin embargo, el penalti se marcó y terminó con el gol de empate a uno que hoy tiene a los merengues con solo un punto de ventaja sobre el Barcelona.

Es por eso que Carlo Ancelotti explotó contra el arbitraje: "No hay penalti. No toca con la mano. He hablado con Asensio. Es verdad que la posición es rara, pero no toca con la mano izquierda. Y si hubiera tocado, está pegada al cuerpo. No sé, se lo han inventado", expresó el estratega en conferencia de prensa tras acabar el partido.

Esto podría traerle consecuencias al estratega italiano, pues según reportes de la prensa española el Departamento de Integridad de la Federación Española interpondrá una sanción de entre 4 y 12 partidos para Ancelotti que se dará a conocer en las próximas horas.

Esta temporada, el jugador del Valencia, José Gaya fue suspendido por cuatro partidos por declaraciones contra los silbantes, por lo que existe este antecedente para que Ancelotti corra con la misma suerte.

