Real Madrid: Isco se quejó de Zidane y fue captado en video

Francisco Alarcón no ha contado con los minutos que quisiera en esta temporada con el Real Madrid, pues a penas ha tenido actividad en cuatro partidos de LaLiga sumando escasos 148 minutos.

Esta situación no ha sido del agrado del mediocampista español, quien habría sido captado por las cámaras al quejarse de la inactividad en esta campaña bajó el mando de Zinedine Zidane.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", habría dicho Isco en charla con Marcelo y otros de sus compañeros, previo al juego ante el Barcelona, misma charla que fue captada por las cámaras televisivas.

Si yo fuera Zidane, estos dos tíos no jugaban un solo minuto más en mi equipo, menudos impresentables Isco y Marcelo... pic.twitter.com/AGfoUBzZRZ — VIKINGO (@Juaki_RM) October 26, 2020

Al igual que el mediocampista español, Marcelo también fue suplente en el Clásico español ante el Barcelona. En el video aparecen de igual forma el Luka Jovic y Luka Modrić. El croata entró de cambio en la segunda parte y marcó el tercer gol del partido.

