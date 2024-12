Rodrigo Huescas sobre su adaptación en el futbol europeo: "Fue un gran reto"

Luego de su llegada al Copenhague en el futbol danés, el jugador mexicano, Rodrigo Huescas, habló sobre su adaptación como futbolista en el balompié europeo.

Huescas afirmó que para él, ha sido un reto, con variantes como el idioma, el clima y demás, sin embargo, también comentó sobre cómo lo arroparon sus compañeros.

"Tú vienes acá con muchos pensamientos, siempre el primer pensamiento es qué va a pasar en el primer partido, cómo será la liga europea, cómo estará allá el tema del clima, las canchas, los compañeros, también llegué sabiendo no mucho inglés, para mí fue como un gran reto venir acá, y poder demostrar el futbol y conocer un poco acerca de lo que es jugar en el futbol europeo", expresó Rodrigo en entrevista para TUDN.

Compañeros lo arropan

Huescas mencionó sobre los compañeros que tiene en su equipo y la forma en que lo han ido arropando.

"Al final, los compañeros, cuentan mucho de, qué tanto apoyo te den, qué tanto te arropen, y al menos a mí me tocó compañeros que me arroparon de una manera increíble que yo no me imaginaba”.

