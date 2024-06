Rodrigo Prieto compara la Liga de Dinamarca con la Eredivisie y anima a mexicanos a ir

Si hay un destino que ha servido como primera aduana de los futbolistas mexicanos en Europa esa es la Eredivisie. Sin embargo, para que los jugadores aztecas lleguen en mayor cantidad al Viejo Continente deben abrir otras puertas, como lo es la Liga de Dinamarca, al menos así lo cree el exfutbolista y ahora entrenador Rodrigo Prieto.

“Sí, totalmente. Yo lo veo ahora con los latinos que tenemos acá, es un trampolín. Llegas y te adaptas a Dinamarca, al clima, a la cultura, a todo lo que conlleva, a esta mentalidad del cambio de chip. Acá el futbol es mucho más dinámico, es una constante presión de 90 minutos, no se parte tanto el juego, pero es un cambio de chip totalmente a lo que tenemos los latinos, que el entrenamiento no es lo mismo que el partido y acá no, acá a veces es más importante que el partido”, mencionó en charla con RÉCORD.

Ante la falta de mexicanos en el mejor futbol del planeta, el auxiliar del FC Midtjylland, Campeón de Dinamarca, mencionó que tanto el club como la Liga pueden ser un gran destino para los futbolistas tricolores que buscan comenzar su camino en Europa, describiéndolo como un “trampolín”.

“Creo que es una Liga que sirve como un gran trampolín, como es la Eredivisie también, para poderte ir a las grandes ligas, a los equipos más importantes de Europa. Ahorita tenemos a estos jugadores latinos, uruguayo, chileno, brasileños. Llegan, empiezan a jugar acá, se adaptan, agarran la idiosincrasia de Europa, del futbol europeo, y bueno, de aquí pues ya brincan. Este club es un club vendedor, es un club que desarrolla muy bien a los jóvenes y después los vende muy bien”, añadió el entrenador.

