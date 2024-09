Rodrygo acepta molestia por estar fuera de los nominados al Balón de Oro: 'Lo merecía'

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y actualmente concentrado con la Selección de Brasil para las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol, expresó su decepción por no haber sido incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro.

Tras su destacada actuación con un gol crucial contra Ecuador, Rodrygo manifestó su sentir en una entrevista con ESPN Brasil, donde señaló que estaba molesto, pues sentía que merecía estar en la terna por obtener dicho premio.

"Estaba molesto, creo que me lo merecía. No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30 nominados. Fue una sorpresa, pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas".

Además, admitió haber publicado en redes sociales un mensaje irónico ante su exclusión, recibiendo mensajes de apoyo de quienes conocen su frustración.

"Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente me mandaba mensajes".

Rodrygo también destacó su versatilidad como jugador, especialmente en la Selección Brasileña, donde cubre varias posiciones por las bajas que llega a tener el combinado sudamericano.

"A menudo solo estoy llenando espacios ¿Falta alguien? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por derecha? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien como 9? Pon a Rodrygo. Eso es todo, puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo", concluyó.

