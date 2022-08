Rooney aconseja al United: "No jugaría con Cristiano Ronaldo, ni con Rashford"

Este lunes, el Manchester United tiene un partido crucial en la Premier League, pues tras iniciar con dos derrotas el torneo ahora se verá las caras con el Liverpool y de perder el clásico seguiría en último lugar de la tabla. Es por eso que la leyenda de los Red Devils, Wayne Rooney, aconsejó a Erik Ten Hag prescindir de Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford para este partido

"No jugaría con Cristiano Ronaldo, y no jugaría con Marcus Rashford. También ha dejado saber que quiere irse del club (Cristiano). No sé sus razones, pero, cómo escribí en mi última columna, lo dejaría. Es un gran jugador y siempre marcará goles, pero la tarea de Ten Hag es producir un equipo que pueda competir por el título dentro de tres o cuatro años, lo que significa reconstruir con jugadores más jóvenes", detalló el entrenador del DC United en su columna del Sunday Times.

Mientras que para Rashford, Rooney fue más duro con su crítica, pues asegura que el atacante inglés esta enfocado en todo, menos en su futbol.

"En cuanto a Marcus, creo que necesita hacer un gran examen de conciencia y descubrir lo que quiere, por su propio bien, antes que nada. Porque verlo es una preocupación real: parece que quiere estar en cualquier lugar menos en un campo de futbol. No lo he visto sonreír en el campo durante mucho tiempo. Sus actuaciones han disminuido, no ha sido seleccionado por Inglaterra durante más de un año. Vengo de un lugar en el que quiero lo mejor para él. Es un chico encantador y un chico local que pasó por las filas del United, a quien todos quieren ver que le vaya bien", finalizó.

