San Lorenzo exige la renuncia de Néstor Ortigoza tras denuncia por violencia de género

Escándalo en el futbol argentino. La dirigencia de San Lorenzo ha solicitado la renuncia de Néstor Ortigoza, ídolo del club y actual vocal, luego de que se filtraran videos donde se lo ve agrediendo a su ex pareja, Lucía Cassiau. El club emitió un comunicado oficial condenando los actos de Ortigoza y señalando que "su accionar no representa los valores de la institución".

En agosto, ambos protagonistas ya se habían denunciado mutuamente por "lesiones agravadas", lo que llevó a un allanamiento en la casa de Cassiau, donde la Policía Bonaerense incautó dos armas de fuego. Sin embargo, la situación empeoró esta semana con la difusión de tres videos en los que Ortigoza aparece maltratando a Cassiau, incluso en presencia de su hijo. En uno de los videos, se ve al exfutbolista golpeando a su ex pareja para quitarle el celular con el que intentaba registrar el incidente.

El comunicado de San Lorenzo hace referencia a los hechos de violencia de género y aclara que la decisión de solicitar la renuncia de Ortigoza está fundamentada en las normativas nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos de las mujeres, incluyendo la Ley N° 26.485. Además, el club destacó que ha seguido su propio protocolo interno en coordinación con la Subcomisión de Género y Diversidad.

COMUNICADO OFICIAL A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su… pic.twitter.com/avrztoRWBM — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 19, 2024

Este escándalo se suma a la ya tensa relación entre Ortigoza y la dirigencia de San Lorenzo, en particular con Marcelo Moretti, presidente del club. Ortigoza había criticado públicamente algunas decisiones de la directiva, lo que terminó por empeorar su situación dentro de la institución. Las polémicas declaraciones de Ortigoza, quien dijo: “Si me quieren echar, me voy tranquilo”, no cayeron bien en el entorno dirigencial, lo que contribuyó a su desplazamiento de la coordinación del futbol profesional.

Les presento al ex jugador y dirigente de San Lorenzo, Nestor Ortigoza. Las imágenes hablan por si solas. Tremendo. Lindos amigos tiene Riquelme. pic.twitter.com/aLqlMvCRKs — LA MACRINETA (@lamacrineta) September 19, 2024

Con la salida de Ortigoza, la crisis dirigencial en San Lorenzo continúa, sumándose a otras polémicas recientes como la salida del entrenador Rubén Darío Insua y la venta de Agustín Martegani a Boca Juniors.

