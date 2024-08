Santiago Giménez confirma que su futuro sigue siendo incierto: 'Estoy esperando a ver qué pasa'

Santiago Giménez comenzó la temporada 2024-25 con el pie derecho. Y es que el delantero mexicano del Feyenoord anotó doblete en la Final de la Johan Cruyff Schaal y se proclamó campeón. Sin embargo, aún sigue a la expectativa sobre lo que le espera, pues todavía no sabe si seguirá o no con el equipo de Rotterdam.

Luego de la ‘lluvia de goles’ entre Feyenoord y PSV Eindhoven, el exjugador de Cruz Azul señaló que aún no sabe si saldrá o no del equipo. Asimismo, aceptó que hasta el momento no hay una negociación formal con otro equipo, pero reiteró que, en caso de salir en esta venta de transferencias, él está listo para cualquier reto.

“Mi posición es esperar a ver qué pasa, todo puede pasar. Yo amo al Feyenoord y la gente lo sabe y si necesito quedarme, para mí es increíble. Entonces, yo solo estoy esperando, ver si un equipo viene e inicia negociaciones con el Feyenoord. Ellos decidirán qué pasará. Cuánto tienes una meta en frente, tienes que estar listo para lo que sea”, respondió el mexicano.

Luego de cumplir dos temporadas con el cuadro de la Eredivisie, Santiago Giménez ha despertado el interés de múltiples equipos. A pesar de esto, ninguno ha hecho alguna oferta formal al Feyenoord durante esta ventana de transferencias. Cabe resaltar que el mexicano tiene contrato con Feyenoord hasta junio de 2027.

En dos años con el cuadro de Rotterdam, Santi ha jugado un total de 86 partidos, en los que acumula 49 goles y 11 asistencias. Asimismo, tiene un título de Eredivisie en la campaña 22-23, una KNVB Beker y una Supercopa, la cual ganó este domingo ante PSV.

