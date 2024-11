Santiago Giménez luego de jugar en Inglaterra ante el City: "Es un sueño"

Santiago Giménez volvió al camino del gol este martes en el cardíaco empate del Feyenoord ante Manchester City en la Champions League, el mexicano ingresó al segundo tiempo y a los pocos minutos puso el 3-2 para el equipo neerlandés.

Tras esto, Giménez habló con los medios y aseguró que haber jugado en Inglaterra, es todo un sueño para él.

“Sí, es mi primera vez jugando en Inglaterra, y la verdad es que es un sueño. Cada vez que llegas a un lugar nuevo, a veces volteo atrás y me pregunto: ¿cómo estoy acá, no? Al final, los sueños se cumplen; solo hay que trabajar duro, tener mucha fe, y, obviamente, la fe viene con obras y acciones; entonces hay que trabajar duro y cada vez que logro algo nuevo, es como ¡wow! Eso es lo que me pasó ayer, cuando me viste tomando fotos en el estadio. Simplemente estaba disfrutando el presente, el momento. Para mí, lo más importante es salir de las malas porque cuando estás en las buenas es fácil, pero en las malas es lo bueno”.

Asimismo, Santiago comentó sobre lo que le espera para él en su futuro como futbolista.

“Pues tengo muchos sueños pendientes. Obviamente no conozco el futuro, pero sé que Dios me guiará hacia el mejor camino y simplemente dejo que se haga Su voluntad y yo me preparo para todo”, afirmó.

