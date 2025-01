Santiago Giménez rompe el silencio sobre su lesión: “Me lesioné de la mente”

Santiago Giménez cerró el 2024 de la mejor manera y destacó que la lesión que sufrió en los últimos meses del año le ayudó a recuperar su mejor versión con el Feyenoord.

El Bebote regresó en noviembre y lo hizo con el olfato goleador anotando contra el Manchester City en el duelo de la UEFA Champions League, siendo el arma principal del equipo neerlandés.

La lesión de Giménez l CRÉDITO X:Santigim11

Giménez destacó lo sucedido sobre su lesión: “Esta lesión fue más en la parte mental. Lo importante es tomar responsabilidad y hoy estamos de vuelta. Muchas veces la gente ve lo que pasa dentro del campo y no ve la parte más difícil que está afuera”.

“La conclusión que saqué es que al final tenía personas alrededor mía que me hacían no enfocarme en el futbol, pensaba más allá del futbol y eso me hizo tener un bajón de juego muy grande”, resaltó.

Santi en el Tri l CRÉDITO X:Santigim11

El canterano de La Máquina del Cruz Azul aseguró sentirse renovado: “Fue un año de bastante aprendizaje, me siento renovado y con ganas de seguir triunfando y de tener un 2025 bastante bueno. Uno de los aprendizajes que tuve fue que uno está bien dentro de la cancha si está bien afuera”.

Sobre su rol en la Selección Mexicana: “Yo me veo como un jugador importante dentro del Tri, no solo ahora, desde que estuve. Ya ser seleccionado nacional es un privilegio para mí, representar a mi país es lo más lindo que podría pasar”.

