Santiago Giménez se quedará en el Feyenoord, al menos hasta el verano

Parece ser que la novela invernal de Santiago Giménez y una posible salida del Feyenoord quedará pendiente para el verano del 2025, pues, de acuerdo a diversos reportes, el cuadro de Róterdam no tiene intenciones de dejar salir a nadie en este mercado.

Este lunes, Fabrizio Romano confirmó que la directiva del Feyenoord tiene en sus planes a todos los jugadores de la plantilla actual, por lo que Giménez y Hancko, que sonaban para salir en esta ventana de fichajes, permanecerán hasta el verano en Países Bajos.

🚨🇲🇽 Feyenoord consider Santiago Gimenez not available for sale in January.



Despite recent links, Feyenoord insist to keep all their top players including also Hancko… who remains top of the list for Juventus in the summer. 👀 pic.twitter.com/InLJAgJWYS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025