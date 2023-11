¿Se retira? Andrés Guardado habló sobre su futuro en el futbol

Andrés Guardado disputa su séptima temporada con el Betis y, a sus 37 años de edad, no cerró la puerta al retiro ni a salir del club cuando termine su contrato, el cual concluye en junio de 2024.

"Este año no sé qué voy a hacer, estoy disfrutando muchísimo, el día a día, cada partido, cada oportunidad. No sé si va a ser la última (temporada), mentalmente sobre todo, no sé si mi cabeza va a estar conectada para seguir compitiendo al máximo nivel. Eso ya me lo dirá el tiempo, no es algo que me agobie y me quite el sueño. Ya veré a final de temporada qué decisión tomo, pero a día de hoy no lo sé", reveló el ‘Principito’ en la conferencia previa al duelo de Europa League contra el Aris Limassol.

En esta temporada, Guardado ha perdido protagonismo en el once de Manuel Pellegrini. Sólo registra tres titularidades; sin embargo, el mexicano es consciente de su rol y reconoce que puede aportar otras cosas en el vestuario como el liderazgo y la experiencia.

"Soy consciente de la edad que tengo, del rol que tengo aquí. El míster siempre ha sido muy sincero conmigo y me ha hecho sentir importante en el rol que tengo ahora. Todo jugador quiere jugar más y esa es la naturaleza competitiva de todos los jugadores. También creo que tengo la madurez y la experiencia como para saber que puedo aportar en otros puntos del equipo y que es igual de importante”, agregó.

Por último, no descartó la posibilidad de ser entrenador cuando termine su tiempo en los terrenos de juego. "Me llama la atención el ser entrenador, pero el ayudar a los jóvenes y aportar, uno lo va tomando con la responsabilidad que tiene”.

El Betis acumula 10 partidos consecutivos sin derrota en lo que va de la temporada, por lo que hoy buscará una nueva victoria que lo acerque a la siguiente ronda de la Europa League. De momento, los verdiblancos son líderes del Grupo C con seis puntos.

