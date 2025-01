¡Se va! Pep Guardiola confirma que Kyle Walker dejará Manchester City

Dejará a los citadinos. Por primera vez en ocho años Kyle Walker podría jugar para un equipo no llamado Manchester City. Pep Guardiola confirmó este sábado que, el defensor inglés quiere cambiar de equipo.

El entrenador español habló en conferencia de prensa donde reveló haber tenido una conversación con Walker sobre su futuro, donde el futbolista confesó que quiere buscar un equipo fuera de Inglaterra para terminar su carrera.

Dejaría an City | AP

“Pero ahora en su mente quiere explorar nuevas opciones ir a otro país a jugar en los últimos años de su carrera, por muchas razones y por eso jugué otros jugadores que tenían la mente aquí”, reveló Pep tras la victoria en FA Cup ante Salford City.

Habló sobre el defensor | AP

Además, Guardiola también dejó en claro que, hasta el momento, no hay ninguna oferta oficial por el defensor. Aun así, dedicó unas palabras donde confesó lo importante que Walker ha sido para el Manchester City desde que llegó.

“Pidió poder explorar, no significa que vaya ocurrir por que uno nunca sabe la situación, pero lo respeto mucho pues, estoy más que agradecido por lo que ha hecho en todos estos años desde que llegó”, finalizó.

BREAKING: Pep Guardiola confirms Kyle Walker has asked to leave Man City and "explore options abroad" pic.twitter.com/APiGRzFcFE

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 11, 2025