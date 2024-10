Sergiño Dest recordó su etapa en el Barcelona y lanzó dardo a Xavi: 'No fue honesto'

El defensor Sergiño Dest, de 23 años, ha expresado su frustración sobre su paso por el Barcelona bajo la dirección de Xavi Hernández.

En una reciente entrevista para “Diario Sport”, Dest señaló que el técnico no fue transparente con él durante su estancia en el club catalán, privándolo de una verdadera oportunidad para mostrar sus habilidades.

“Xavi no fue honesto conmigo. En verano, antes de irse de vacaciones, me dijo: ‘Cuento contigo, no escuches a los medios’. Luego, cuando volví de vacaciones, me dijo: ‘Ok, tienes que irte’. Las cosas salieron bien a nivel individual, pero al final yo era nuevo aquí, mis amigos no me conocían. Mi estilo es arriesgar con el balón, pero me pidieron que jugara diferente”, confesó Dest.

Dest llegó a Barcelona en 2020, pero después de una serie de altibajos fue cedido primero al AC Milan y posteriormente al PSV Eindhoven. En el reciente mercado de fichajes de verano, el jugador se trasladó al club holandés como futbolista libre, buscando retomar su carrera tras un turbulento paso por el Barcelona.

