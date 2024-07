¡Sueño cumplido! Kylian Mbappé es presentado como nuevo jugador del Real Madrid

No hay plazo que no se cumpla y fecha que no llegue y después de muchas negativas este martes por fin Kylian Mbappé ha sido presentado en sociedad como nuevo jugador del Real Madrid en la cancha del Santiago Bernabéu, esto, tras su paso por el Paris Saint-Germain.

Ante un estadio Santiago Bernabéu que lució un lleno total, Florentino Pérez se dirigió al madridismo, agradeciendo al madridismo su presencia en la presentación de Mbappé: "Este club, que pertenece al corazón de la gente, tiene un camino a seguir para lograr aquello que parece imposible", recordando a los jugadores míticos del Real Madrid, como Di Stéfano, Paco Gento, Raymond Kopa y demás estrellas que hicieron del Real Madrid un equipo ganador.

Luego de las palabras de Florentino Pérez, el presidente invitó a Pirri y a Zinedine Zidane al estrado para poder presentar a Mbappé: "Queridos madridistas, ha llegado el momento de darle bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando, un jugador que viene a cumplir el sueño de su vida, hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé".

El delantero francés tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid, asegurando que "Es increíble estar aquí, he dormido durante muchos años con jugar en el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño, soy un chico muy feliz, quiero darle las gracias al presidente por confiar en mi desde el primer día y solo quiero decir gracias", comentó Mbappé.

El ahora nuevo jugador del Real Madrid cerró su presentación con el mítico "uno, dos, tres, ¡Hala Madrid!", ante el acompañamiento de la afición madridista y el grito "Mbappé, Mbappé!.

