Xavi Hernández condena supuesta agresión de Dani Alves: “Mi apoyo a la víctima, pido perdón”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, explicó este domingo sus palabras sobre el caso de Dani Alves, mismas que fueron criticadas durante las últimas 24 horas.

El técnico catalán aseguró que sus declaraciones previas habían sido malinterpretadas, que condenaba cualquier tipo de violencia y pedía perdón a la víctima de la supuesta agresión de Dani Alves, algo que aclaró previó al arranque la conferencia de prensa posterior a la victoria del cuadro culé ante el Getafe.

Xavi Hernández pide disculpas sobre lo que dijo del caso de Dani Alves. pic.twitter.com/1DmzZEIAq3 — Relevo (@relevo) January 22, 2023

"Creo que se han interpretado mal mis palabras. No me expliqué bien. Es un tema escabroso e importante. Hay que condenar cualquier violencia. Tenemos que condenar todos estos actos, los haga quien los haga. Pido disculpa a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Entiendo las críticas y pido disculpas. No fui contundente. Me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de actos. Me sorprende. Mi apoyo a la víctima. Pido perdón. No me expliqué bien. Me sabe mal. No he pasado un día agradable. Sé que mi voz es importante. Me sabe mal el malentendido", explicó Hernández en conferencia de prensa

¿Cuáles fueron las primera declaraciones de Xavi Hernández?

El día sábado el entrenador catalán se tomó el tiempo para dar a conocer su postura sobre lo ocurrido con su excompañeros con el FC Barcelona, en conferencia de prensa aseguró que estaba en shock tras enterarse del arresto del brasileño

"Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más", comentó Hernández en conferencia.

Xavi, sobre Dani Alves: "Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más". pic.twitter.com/cbNPOeTdb7 — Relevo (@relevo) January 21, 2023

Ante las criticas por estas declaraciones Xavi no dudo ni un momento y salió a aclarar sus palabras este día tras la victoria de su equipo en el Spotify Camp Nou ante el Getafe.

