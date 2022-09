Xavi sobre lesiones en Barcelona: 'Es momento de demostrar que tenemos una gran plantilla'

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández habló en conferencia de prensa previo al partido que sostendrán ante el Mallorca donde tocó el tema de sus elementos lesionados.

El conjunto Blaugrana, se reencontrará con sus compromisos de LaLiga luego de la Fecha FIFA, sin embargo lo harán con ausencias en su plantilla debido a bajas por lesión a la cual el estratega consideró como "plaga de lesiones".

"Me frustra pero debo pensar en lo positivo. No encontramos una explicación, es multifactorial y cada jugador es un mundo. Ha pasado. Intentaremos que no nos pase. Más precaución, prevención... hablaremos con las selecciones. No sabemos si son los viajes, la carga de partidos, la metodología... no se busca culpables. Es una desgracia, pero hay pequeña plaga de lesiones. Momento de demostrar que tenemos una gran plantilla", aseguró el mandamás.

Finalmente, Xavi consideró que cuentan con opciones como Sergi Roberto y Marc Casadó además de que puede utilizar tres centrales.

"Es un partido difícil, fuera de casa. Aguirre saca partido siempre a los equipos, defensivamente es muy fuerte. Con pelota parada. Están en un buen momento. Y después de las selecciones, siempre nos cuesta", sentenció.

