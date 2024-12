Ziyech arremete contra Galatasaray: “Es un club acabado, no quiero jugar más aquí”

Indiferencias en el vestidor del Galatasaray. Esta vez Hakim Ziyech no aguantó más y arremetió contra su club sin temor a las consecuencias.

Ziyech cuando firmó l CRÉDITO: X: GalatsaraySK

El jugador y estrella de la Selección de Marruecos fue contundente al hablar sobre su actual equipo y declaró querer irse para el mercado invernal, todo esto en una entrevista con Haluk Yurekli, periodista turco.

“Para mí el Galatasaray es un club acabado. No quiero jugar más aquí. Me voy en enero”, resaltó durante la charla: “Solo quiero que me dejen en paz, pase lo que pase. Lamento haber venido aquí”.

Ziyech l CRÉDITO: X: GalatsaraySK

El delantero siguió cuestionando al equipo y no dudó en hablar de su director técnico a quien lo tachó de ser malo como entrenador.

“Nunca he encontrado un entrenador tan malo como Okan Buruk”, mencionó. Finalmente remató con el equipo cuando fue preguntado si el equipo puede alzar el título: “Me importa un bledo”.

Cabe mencionar, que el atacante marroquí no ve acción con la escuadra turca desde la primera jornada dentro de la Superliga Turca y en los último cotejo ha ido perdiendo protagonismo hasta no entrar en la convocatoria como fue en el duelo ante Trabzonspor el pasado 16 de diciembre.

