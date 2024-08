Erick Sánchez previo al debut de América en Leagues Cup: “Somos locales en cualquier parte de USA”

No hay pretexto por la cancha, ni por jugar fuera de casa, ya que para Erick Sánchez, jugar en América siempre tiene como obligación ganar en donde sea, pues en todos lados siempre hay aficionados de las Águilas.

“El día de mañana la cancha no debe ser factor, tenemos que estar metidos donde nos toque jugar. Estar en América e ir a cualquier parte de Estados Unidos es como jugar de local. El tema es no dejar de pasar lo que tenemos que hacer nosotros”, aseguró el mediocampista.

Respecto a su adaptación al equipo confirmó marcha bien y que le ha ayudado la unión que hay en el grupo, y debido a la calidad de los jugadores sabe que cualquiera puede cargar con la responsabilidad del equipo

Llegó la hora de volar juntos, Águilas. Juntos por la Leagues Cup. ¡Juntos por una copa más! pic.twitter.com/qIRtOc5pHh — Club América (@ClubAmerica) August 8, 2024

“Vamos adaptándonos. El equipo hace que te trates de adaptar lo más rápido, eso es algo bueno para mí, la confianza que me dan, como me arropan es muy importante y no lo quiero dejar pasar. La unión que tienen está muy marcada y eso es importante en un equipo”, apuntó.

“Ya llevo algunos partidos, trato de hacerlo de la mejor manera. Esto no es de echarse uno el equipo al hombro, todos mis compañeros tratan de hacerlo de la mejor manera y esto no pasa por un jugador, pasa por todo el equipo”, finalizó Erick Sánchez

