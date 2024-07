Gago: Retraso del viaje y jugadores con problemas estomacales complicó el debut de Chivas

El director técnico de Chivas, Fernando Gago reconoció que el retraso en el viaje rumbo a Estados Unidos y que algunos de sus jugadores sufrieron de problemas estomacales, fueron algunos de los factores que influyeron para complicar el debut del conjunto Rojiblanco en la Leagues Cup.

“Sí que el retraso (viaje a Estados Unidos) complica la situación de lo que estaba planeado en muchas circunstancias, del descanso, de tratar de tener ya la adaptación también a lo que era el campo de juego entrenando el día viernes. Tuvimos varios jugadores que tuvieron problemas estomacales durante los últimos días y no estaban en condiciones para jugar”, reconoció.

Sin embargo, pese al empate en tiempo regular y la derrota en penales, el técnico argentino, aseguró que le gustó su equipo y que fueron errores claves y falta de contundencia los motivos por lo que el Guadalajara no pudo revertir el marcador.

“No lo vi mal desde el funcionamiento, sí cometimos tres o cuatro errores puntuales, porque tuvieron dos o tres llegadas en todo el partido. Nos faltó un poquito más en esa última definición en el segundo tiempo lo encontramos mejor, también se hace difícil cuando un equipo corta también tantas acciones del partido se hace muy lento, cuando empezábamos a sostener el ritmo de juego siempre había una interrupción pero bueno, es el futbol y tenemos que trabajar y tenemos que tratar de seguir”, agregó.

Al final, reveló que Javier Hernández no tuvo actividad debido a una sobrecarga muscular y el ‘Piojo’ Alvarado venía presentando problemas estomacales, motivo por el que no estuvo en condiciones para iniciar el encuentro.

“Estaba con problemas, preferí tratar de que juegue menos minutos porque después de tenerlo en cancha desde el inicio, no estaba en condiciones para jugarlo porque venía ya de hace tres o cuatros días con problemas más la complicación del viaje que no se podía recuperar del todo entonces preferí que no esté”, concluyó.

