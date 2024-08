Gustavo Lema confirma que Pumas tiene plantel completo para enfrentar a Rayados

Con plantel completo. Luego de perder ante Austin FC y usar un plantel ‘alternativo’ en dicho juego, Gustavo Lema, director técnico de Pumas, señaló que contra Rayados tendrá a todos los jugadores disponibles. Además, reiteró que él siempre busca poner su mejor cuadro, esto ante los cuestionamientos recibidos por su planteamiento en el primer juego de Leagues Cup.

Ante Austin, Lema prescindió de Lisandro Magallan, César Huerta y Guillermo Martínez en el 11 titular. Ante esto, el estratega argentino explicó que ‘Licha’ no jugó por traer molestias físicas, mientras que ‘Memote’ y ‘Chino’ no lo hicieron por tener carga de partidos; sin embargo, para este duelo decisivo, los Felinos ya tienen a todos los futbolistas disponibles para jugar los 90 minutos.

“Están todos disponibles. Pusimos lo mejor que teníamos contra Austin y nuevamente tenemos lo mejor que tenemos. Yo entiendo que tengo que poner siempre la mejor formación que pueda, no hago pruebas, esas las hice en pretemporada. A veces no es el que uno se imagina porque no sabe cómo es el día a día, pero siempre trato de poner el mejor equipo, siempre con mi gusto”, declaró Gustavo.

En caso de quedar eliminado, Gustavo Lema señaló que representaría una gran frustración para el club, pero asumió que el formato de Leagues Cup es así. Y es que tras tener errores en el juego ante Austin, Lema es consciente de que no se pueden volver a te de tantos desaciertos en los dos lados de la cancha.

“Frustración si no avanzamos, porque vinimos a dar nuestra mejor versión. Tuvimos un inicio de torneo muy bueno, pero esto sigue en construcción, pero el equipo sigue buscando un funcionamiento. En medio de eso nos encontramos un torneo con un formato en el que no te puedes equivocar. Pagamos caro las equivocaciones que tuvimos en el primer partido y esperamos hacer un buen partido el sábado”, agregó.

