¡Por la Leagues Cup! América ya viaja a Estados Unidos para debutar ante Atlas

Ya van de vuelta a Estados Unidos. Después de una breve escala en CDMX, América ya viaja a San Diego donde debutará en la Leagues Cup el próximo viernes ante Atlas.

Ya con la presencia de Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas, quienes originalmente no estaban en la planeación, las Águilas emprendieron un nuevo viaje a tierras estadounidenses para afrontar su compromiso en el torneo binacional.

El conjunto de Coapa no participó en la Fase de Grupos ya que clasificó directo a los 16avos de Final en donde tendrán que medirse ante los Rojinegros, segundo lugar del grupo H del torneo.

Aunque ya se sumaron a la plantilla todavía no se sabe si Zendejas tendrá participación en el certamen, ya que aún se recupera de su lesión; mientras que Álvarez no podrá ser tomado en cuenta debido a que no fue incluido en la lista de convocados que entregaron.

Se emprendió el vuelo… Y esto recién comienza. Nos vemos en la Leagues Cup. #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/0jRUtpYcn8 — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2024

