César Montes tras su debut con Espanyol: “No hace falta más adaptación”

César Montes recién emigró a España para cumplir el sueño de jugar en el Viejo Continente y ya se siente pleno. El ex de Rayados de Monterrey declaró después de su debut que no necesita más adaptación, pues sus compañeros y la afición del Espanyol lo han cobijado de la mejor manera.

En una entrevista para el canal de YouTube de la escuadra española el Cachorro dijo: “La adaptación, bien. La verdad ha sido sencilla, fácil, gracias a mis compañeros que me recibieron muy bien en el grupo. La afición a través de redes sociales me hace llegar su cariño. No hace más adaptación”.

Asimismo, calificó como un debut soñado lo logrado en la Copa del Rey, pues fue titular y alcanzó la victoria sobre el Celta de Vigo.

“Logramos el resultado para nuestro equipo, para nuestra afición. Sobre todo de qué manera se logró el resultado, peleando cada balón, con intensidad”, agregó César Montes.



