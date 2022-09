Diego Lainez: Hans Westerhoff señaló que el 'mexa' falló en fichar con el Sporting Braga

La ‘regó’. Hans Westerhoff criticó duramente a Diego Lainez, quien, para ex entrenador de las Chivas, no hizo el mejor fichaje en este mercado de transferencias, pues se fue a un equipo con el que no podrá ser campeón en Portugal.

“Portugal es Benfica, Porto y Sporting Lisboa, hay tres equipos de muy buen nivel y nada más. Esos clubes son como América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, pero los últimos cinco nunca podrían jugar en Primera División de México”, señaló para TUDN.

Asimismo, Hans Wasterhoff cuestionó y analizó que pasara de América al Betis, pues primero tenía que adaptarse al futbol del Viejo Continente, en un equipo como el Ajax, quienes estaban interesados en él.

“Todavía me duele que Lainez se fue a Sevilla, es un jugador para Ajax, y yo sabía que Ajax tenía interés en él. Podía jugar dos años en Holanda y después a Sevilla con el Betis de titular, pero directamente de México a Sevilla es para prestar y no jugar en el primer equipo”, agregó.

De momento, Diego Lainez ha jugado 107 minutos con el Braga, cinco partidos en liga, pero ni uno como titular, y uno en Europa League, donde sí fue titular y jugó 74 minutos con una asistencia.

