Diego Lainez tras confirmar su positivo de Covid-19: 'Regresaré más fuerte y con más ganas'

Lo qué se especuló durante el día, lo ha detallado el mismo Diego Lainez, pues confirmó que dio positivo por Covid-19.

A través de sus redes sociales, el mexicano informó que tiene síntomas leves, aunque se encuentra bien y aislado en su casa.

“Hola amigos! Quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes, abrazo a todos", publicó en su Instagram.

Cómo lo menciona Lainez, el contagio vino cuando vivía su mejor momento desde que llegó a Europa, pues llevaba seis partidos consecutivos siendo titular con el Real Betis.

