Erick Gutiérrez: PSV no jugará Champions League tras caer ante Rangers en casa

Erick Gutiérrez no disputará la Champions League un año más. Y es que el PSV cayó por la mínima diferencia ante el Rangers, que volverá a la competencia 12 años después. Colak fue el autor del único tanto tras aprovechar un error garrafal en el área de los locales.

El partido comenzó con oportunidades para ambos equipos y no fue hasta la parte final de la primera mitad cuando Los Granjeros comenzaron a llegar con peligro, aunque no lograron romper el empate pues no estuvieron finos en la definición.

En la parte complementaria se definió el partido y es que Colak aprovechó un error garrafal en el área del PSV. Al 61' Ramalho mostró una pobre técnica individual tras un pase del guardameta local, por lo que le robaron el esférico y el atacante de Rangers puso el primero de la noche.

Esta acción no se la perdonó el estratega, Ruud van Nistelrooy, quien inmediatamente sacó al sudamericano sin importar su reacción, la cual fue de decepción por regalarles el gol a los escoceces.

El PSV intentó igualar el marcador, sin embargo, no lograron mandar el esférico al fondo de las redes, ni siquiera inquietaron al arquero del conjunto visitante.

De esta manera, el equipo de Erick Gutiérrez cayó 2-3 en el marcador global, por lo que ahora disputarán el playoff de la Europa League ante un rival que aún está por definirse. Cabe destacar que Los Granjeros no disputan la Champions League desde hace unos años.

