Eugenio Pizzuto sobre Lille: 'No es fácil contratar a un jugador que viene de una lesión'

La vida de Eugenio Pizzuto cambió drásticamente desde su participación en el Mundual Sub 17 de Brasil, llevándolo ahora a ser parte de la legión mexicana en el extranjero como jugador del Lille de la Ligue 1.

"Estoy muy impresionado por cómo me han tratado los del Lille porque obviamente no es fácil contratar a un jugador que viene saliendo de lesión, todo el rato estuvieron ahí para apoyarme y todo ha salido de maravilla", señaló e entrevista con Fox Sports.

El exjugador de Pachuca destacó que el proyecto del equipo francés ha servido para la proyección de muchos jóvenes en Europa.

"NO ES FÁCIL CONTRATAR A UN JUGADOR QUE VIENE SALIENDO DE LESIÓN" #LUPenCasa Así habló Eugenio Pizzuto, canterano de Tuzos, sobre la confianza que el Lille depositó en él tras su fractura de peroné pic.twitter.com/GzUPty2G29 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 4, 2020

"Desde el momento en el que me contactaron se mostraron de una forma, aparte de la profesional, muy humana. Me llamó mucho la atención el proyecto que mantienen ahorita, están dando proyección a muchos jugadores jóvenes. Si no me equivoco, es el equipo de las cinco grandes Ligas de Europa que tiene el promedio de jugadores más jovenes, entonces eso me llamó mucho la atención porque ahorita lo que quiero es seguir desarrollándome como jugador y persona".

Eugenio reafirmó que ir al Viejo Continente siempre estuvo en su mente, y ahora cumple un sueño.

"Para eso se viene a la vida, para cumplir los sueños. Es algo que siempre había tenido en mente (ir a Europa) y ahorita se dio la oportunidad de lograrlo".