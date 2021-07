Guardado: 'Posiblemente sea mi última temporada en el Betis'

El adiós se acerca. Andrés Guardado, jugador mexicano del Betis, reconoció que sus días defendiendo la elástica 'verdiblanca' están por llegar a su fin.

Consciente de su larga trayectoria en el balompié internacional y tras su avanzada recuperación de su lesión muscular, el 'Principito' explicó que 'tomó la mejor decisión' que es realizar una buena temporada para estar 'al cien' todo el año y así afrontar al máximo lo que sería su última campaña con los Béticos.

"Tengo todas las ganas de aportar y estar bien con el equipo y afrontar, posiblemente, mi última temporada en el Betis. Contractualmente es mi última temporada aquí y cuando renové hace un par de temporadas le dije al presidente que soy consciente de mi edad, de que mi rol dentro del campo a lo mejor iba cambiando, fuera no tanto, pero entendiendo eso sé que dependo mucho de mi rendimiento.

"Si soy capaz de rendir a buen nivel este año y me ofrecen quedarme, yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y afronto con la ilusión de que posiblemente sea la última vez que viva todo. Cuando salió el calendario pensé que muy posiblemente me retire del Betis contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NACHO AMBRIZ: HUESCA CAYÓ ANTE EL OSASUNA EN SU SEGUNDO JUEGO DE PRETEMPORADA